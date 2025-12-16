Открытие четвертого моста в Новосибирске: триколор и пробки

Четвертый, или Центральный мост через Обь в Новосибирске официально открыт. Этого события новосибирцы ждали еще три года назад. Корреспонденты Sibnet.ru стали одними из первых автомобилистов, проехавших по новой переправе, и для этого даже постояли в пробке.

Фото: © Sibnet.ru

Поздний вечер понедельника, 15 декабря. Ипподромская магистраль перед «горбом Городецкого» стоит. Но причина — не ДТП. Сотни новосибирцев решили во что бы то ни стало первыми проехать по четвертому мосту.

По словам представителей ГК «ВИС, строящей мост, переправу решили открыть ночью, чтобы не создавать транспортный коллапс, и водители могли сориентироваться. В 23.45 по местному времени на обоих берегах табличку с «кирпичом» развернули на «Проезд открыт». Правда, машины поехали только на кадрах онлайн-трансляции.

В честь открытия пилон вантового моста окрасился в цвета российского флага. Это сделали с помощью прожекторов, занявших по полосе с каждой стороны. Также проезжую часть сузили автомобилисты, припарковавшиеся на мосту, чтобы сделать селфи и пофотографировать объект и виды с него.

Сейчас для проезда доступны основной ход моста с подходами с обоих берегов, правобережная транспортная развязка в полном объеме и 12 съездов левобережной развязки из 25. На левом берегу с четвертого моста можно съехать на улицу Станционную и на площадь Энергетиков. На правом — только на Ипооддромскую магистраль. Если надо попасть на улицу Большевистскую или Красный проспект, придется искать место для разворота.

«Объект уникальный. Левобережная развязка — самая сложная не только в России, но и в Европе», — говорил перед открытием генеральный директор транспортного подразделения группы «ВИС» Александр Козаренко.

Что пока не готово

Строителям еще предстоит завершить работы на путепроводе с двухпутной трамвайной линией на левом берегу протяженностью более 630 метров. Движение трамваев перейдет на эстакаду, что значительно улучшит ситуацию на одном из самых загруженных транспортных узлов.

Продолжится устройство второго тоннеля в створе улицы Станиславского. Сейчас он готов на 51%. Также будет 22 пункта взимания платы в каждую сторону.

Фото: © Sibnet.ru

До окончания всех работ, предусмотренных концессионным соглашением, скорость движения по четвертому мосту будет ограничена 40 километрами в час, а проезд для всех видов транспорта будет бесплатным. После — от 100 до 300 рублей в зависимости от размера машины.

Центральный мост в цифрах

Новая переправа рассчитана на пропуск до 70 тысяч автомобилей в сутки. Общая протяженность открытой для движения автодороги — 5,1 километра.

Мост длиной 1,5 километра состоит из 715-метрового пролетного строения шириной до 32 метров и вантового участка общей длиной 380 метров.

Вантовая система из 70 вант удерживает три пролета общим весом почти 30 тысяч тонн. Конструкция моста сможет выдержать землетрясение амплитудой до семи баллов и проезд грузовиков 100-тонников.

Фото: © Группа «ВИС»

Беспрерывное движение под железнодорожными путями Транссиба обеспечивает тоннель длиной 95 метров. Высота пилона —114 метров.

Текущая стоимость строительства инфраструктурного объекта оценивается в 46,7 миллиарда рублей (с НДС). Группа «ВИС» привлекла в проект более 16,5 миллиарда рублей собственных средств и банковского финансирования и полностью выполнила свои инвестиционные обязательства, подчеркнули в компании. Финансовым партнером выступил Газпромбанк.