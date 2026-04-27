Четвертый мост в Новосибирске
Открыта крупнейшая в России трамвайная эстакада в Новосибирске

Движение трамвая по левобережной эстакаде на четвертом мосту в Новосибирске
Фото: © пресс-служба Группы «ВИС»

Регулярное движение трамваев по эстакаде в районе площади Труда на левом берегу Новосибирска началось в понедельник, 27 апреля, около 6.00 по местному времени, сообщила пресс-служба Группы «ВИС».

Крупнейшая в России трамвайная эстакада протяженностью 632 метра построена в рамках концессии по созданию мостового перехода через реку Обь. Это один из ключевых элементов левобережной транспортной развязки, благодаря которому впервые в Новосибирске трамвайное движение на большом участке организовано по эстакаде над автомобильными транспортными потоками.

Общая длина открытого участка — около 1,5 километра, что сравнимо с расстоянием между двумя станциями новосибирского метро. Эстакада — это 14 пролетных металлических строений на 15 опорах. В самой высокой части она проходит на высоте 12 метров над землей и имеет ширину 15 метров, из которых 8 метров — проезжая часть.

Особенностью стало применение впервые в Новосибирске виброизолированного рельсового полотна. Рельсы с прорезиненным основанием снижают уровень шума и вибрации при движении трамваев. Тихоходность движения обеспечивается и сварными стыками рельс.

До конца недели старые рельсовые пути на площади Труда будут демонтированы, работы начались уже сегодня. После укладки асфальтового покрытия для автомобилистов исчезнет необходимость притормаживать при проезде этого участка, что существенно снизит заторы в пиковые часы.

Во второй половине 2026 года по трамвайной эстакаде откроется и одностороннее движение для автобусов.

Обсуждение (1)
