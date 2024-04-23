Россия приглашает к участию в развитии международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» все заинтересованные страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участием своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

«Как и БАМ, который стал подлинно всесоюзной стройкой, был призван служить интересам всех республик Союза, транспортный коридор "Север — Юг" должен стать примером самой широкой международной кооперации», — отметил Путин.

По его слова, МТК своим масштабом напоминает БАМ. «Фактически он соединяет Северный морской путь с Персидским заливом», — сказал президент России, отметив, что речь идет о формировании новых маршрутов для «ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга».

«Что касается транспортного коридора "Север — Юг", в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта», — заявил Алиев

«Север — Юг» — транспортный коридор между Россией, Индией, Ираном и еще 11-ю соседними странами. Он напрямую свяжет северные порты России с Персидским заливов. МТК станет конкурентом маршрутов вокруг Европы и через Суэцкий канал.