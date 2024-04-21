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Эксперты перечислили превращающие жир в мышцы продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Качественные продукты с высоким содержанием белка необходимы для ускорения обмена веществ, сжигания калорий и наращивания мышечной массы, рассказали эксперты турецкого издания Sabah.

Потребление белковых продуктов оказывает благотворное влияние не только на внешность, но и в то же время способствует предотвращению серьезных заболеваний, связанных с качеством питания, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые нарушения и так далее. Эксперты перечислили такие «суперпродукты»:

Куриная грудка. Помимо «полноценного» белка она содержит ниацин, селен, витамины В12 и В6, цинк и калий.

Индейка. Она содержит множество питательных веществ — витамины группы В, такие как В3, В6 и В12, а также селен, фосфор, цинк и магний.

Тофу. Суперпродукт с высоким содержанием белка, идеально подходящий для тех, кто ест растительную пищу. Включает в себя все девять незаменимых аминокислот, которые наш организм не может производить самостоятельно.

Грецкие орехи. Главная их польза заключается в содержании полезных жиров. Продукт богат жирными кислотами омега-3, антиоксидантами, таких как витамин Е и полифенолы.

Тунец. Один из лучших источников полезных жирных кислот омега-3, а также селена, способного повысить иммунитет и улучшить здоровье щитовидной железы.

Яйца. Включают более дюжины витаминов и минералов, прежде всего холин, селен, витамин D. Содержание антиоксидантов в яйцах также подкрепляют их статус суперпродукта.

Фисташки. Богаты антиоксидантами, клетчаткой, фитонутриентами. Они обладают противовоспалительными свойствами, полезны при высоком артериальном давлении, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Творог. Помимо высокого содержания белка, включает живую закваску — пробиотики, способные нормализовать работу кишечника.

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