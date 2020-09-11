Роднина раскритиковала поведение Загитовой

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина осудила поведение олимпийской чемпионки Алины Загитовой, снявшейся с контрольных прокатов ради ТВ-шоу, и посоветовала вывести ее из состава сборной России.

«Это такой коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться, и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

По ее мнению, федерации стоит задуматься о выводе Загитовой из национальной сборной. «Пусть берет академический отпуск. Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время ее исправлять», — подытожила Роднина.

Загитова, выигравшая все значимые титулы в фигурном катании, в том числе золото Олимпиады, в конце 2019 года объявила о приостановке карьере, но по-прежнему числится в сборной. В этом году она поступила в университет, а также стала ведущей в новом сезоне телешоу «Ледниковый период».

Фигуристка снялась с контрольных прокатов. Также она отсутствует в списках на участие в Кубке России, а значит, не сможет претендовать на участие в чемпионате страны, по результатам которого формируется национальная сборная.