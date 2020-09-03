Центр реабилитации в Новосибирске силой удерживал алкоголиков

Следователи в Новосибирске накрыли центр, где незаконно
удерживали десятки алкоголиков и наркоманов, сообщило в четверг СУ СКР по
Новосибирской области.
К следователям обратился новосибирец, который сообщил о
незаконных методах, применявшихся в реабилитационном центре Фонда развития
социальных программ «Национальный проект» в Заельцовском районе
города.
«Заявитель сообщил следователям, что в здании, где на
протяжении нескольких месяцев он содержался, по-прежнему могут принудительно
удерживать людей», – сказано в сообщении ведомства.
В помещении провели обыск. Там незаконно удерживались 40
человек. Были изъяты наручники и документы жертв преступления. Возбуждено уголовное
дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц».
Выяснилось, что в центр обращались те, кто страдал от
наркотической и алкогольной зависимостей. После того, как зависимые попадали на
реабилитацию, у них отбирали паспорта и ценные вещи.
«К клиентам центра применяли различные незаконные методы
физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу их
передвижения. Двери в доме, в котором располагался реабилитационный центр, были
металлические с замками, всегда закрытые. Окна домов были оборудованы
металлическими конструкциями с цепями, что исключало возможность свободно
покинуть помещение. Система охраны обеспечивала надежную изоляцию лиц,
проходящих курсы реабилитации», – говорится в сообщении.
Клиенты подписывали якобы добровольное согласие на пребывание в центре, так как на момент поступления находились в состоянии опьянения. Родственникам говорили, что общаться с пациентами нельзя – это может негативно повлиять на реабилитацию.
Потерпевшими по делу признаны 24 человека. Кроме того, выяснилось, что одного из них увезли в центр против его воли, применив наручники и физическую силу. Было возбуждено дополнительное уголовное дело о похищении человека. Задержаны 37-летний директор и два сотрудника реабилитационного центра. В четверг их заключили под стражу.