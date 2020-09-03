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Центр реабилитации в Новосибирске силой удерживал алкоголиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Следователи в Новосибирске накрыли центр, где незаконно удерживали десятки алкоголиков и наркоманов, сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.

К следователям обратился новосибирец, который сообщил о незаконных методах, применявшихся в реабилитационном центре Фонда развития социальных программ «Национальный проект» в Заельцовском районе города.

«Заявитель сообщил следователям, что в здании, где на протяжении нескольких месяцев он содержался, по-прежнему могут принудительно удерживать людей», – сказано в сообщении ведомства.

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В помещении провели обыск. Там незаконно удерживались 40 человек. Были изъяты наручники и документы жертв преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц».

Выяснилось, что в центр обращались те, кто страдал от наркотической и алкогольной зависимостей. После того, как зависимые попадали на реабилитацию, у них отбирали паспорта и ценные вещи.

«К клиентам центра применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу их передвижения. Двери в доме, в котором располагался реабилитационный центр, были металлические с замками, всегда закрытые. Окна домов были оборудованы металлическими конструкциями с цепями, что исключало возможность свободно покинуть помещение. Система охраны обеспечивала надежную изоляцию лиц, проходящих курсы реабилитации», – говорится в сообщении.

Клиенты подписывали якобы добровольное согласие на пребывание в центре, так как на момент поступления находились в состоянии опьянения. Родственникам говорили, что общаться с пациентами нельзя – это может негативно повлиять  на реабилитацию.

Потерпевшими по делу признаны 24 человека. Кроме того, выяснилось, что одного из них увезли в центр против его воли, применив наручники и физическую силу. Было возбуждено дополнительное уголовное дело о похищении человека. Задержаны 37-летний директор и два сотрудника реабилитационного центра. В четверг их заключили под стражу.

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