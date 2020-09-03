Сибирские подростки за время пандемии COVID увлеклись наркотиками

Число обращений родителей подростков по поводу наркозависимости в период пандемии выросло, сообщила журналистам в четверг главный внештатный детский психиатр-нарколог министерства здравоохранения Новосибирской области Нина Кошляк.

По словам Кошляк, в прошлом году в Новосибирской области была зафиксирована положительная динамика, то есть подростки стали меньше употреблять наркотики, но в этом году ситуация изменилась.

«В период пандемии количество детей и их родителей, обращающихся за помощью к психиатру-наркологу, увеличилось. Статистические данные ещё подсчитывают, но учитывая то, как часто стали приходить, мы уже можем констатировать увеличение», – рассказала специалист.

По её словам, проблема встала острее из-за того, что школьники стали чаще употреблять психоактивные вещества, которые официально не относятся к наркотикам и доступны в свободной продаже. Это так называемые «снюсы» и никотинсодержащие курительные смеси. Кроме того, стал очень распространён сниффинг – это вдыхание газа из баллончиков для зажигалок.

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«Баллончик продаётся свободно, стоит 50-150 рублей. Газ этот очень опасен, он при вдыхании моментально попадает в головной мозг, дыхательный центр может дать остановку уже на вдохе. Не обязательно систематически вдыхать газ, чтобы умереть от него», – объяснила Кошляк.

Проблема психоактивных веществ не только в доступности, но ещё и в том, что от них нет соответствующего запаха, пояснила психиатр-нарколог. Например, электронные сигареты школьники курят прямо под партами на уроках. Из-за этого родители понимают, что дети что-то употребляют, уже тогда, когда у них появляется зависимость.