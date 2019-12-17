Установлена причина смерти подростка в запертой комнате в Бурятии

Установлена причина смерти подростка из Бурятии, тело которого нашли в запертой комнате. По предварительным данным, юноша умер, надышавшись газом для зажигалок, сообщил Sibnet.ru источник в правоохранительных органах.

«Подросток скончался в результате вдыхания бытового газа из баллончика для заправки зажигалок. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщил источник в правоохранительных органах.

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В ноябре юноша вернулся домой из школы около 15.00 по местному времени (10.00 мск) и отправился в свою комнату. Мама мальчика через некоторое время ушла с дочкой к врачу. Подросток остался в квартире один.

Вернувшись домой, женщина обнаружила, что дверь заперта изнутри. На стук никто не открывал. Спустя некоторое время матери все же удалось попасть внутрь квартиры. Сын лежал на кровати мертвый. При первичном осмотре эксперты видимых повреждений не обнаружили.