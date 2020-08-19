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Фитнес-клубы в Новосибирске хотят открыть 24 августа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Фитнес-центры смогут открыться 24 августа, если предпримут ряд санитарных мер, сообщил глава новосибирской области Андрей Травников во время визита в Краснообск.

«Если руководители, владельцы этих организаций готовы взять на себя ответственность по выполнению дополнительных обязательств, то, возможно, после 24 августа мы будем готовы пойти на решение по возобновлению работы фитнес-индустрии. Сегодня по моему поручению первый заместитель губернатора Юрий Петухов встречается с руководителями спортивных и фитнес-организаций», – цитирует губернатора «Вечерний Новосибирск».

Он отметил, что, если коллеги договорятся о том, что будут строго выполнять все санитарные меры, в том числе дополнительные, подтверждаю, что с понедельника мы такое решение примем.

Сотрудники фитнес-клубов давно просят власти открыть залы, так как у них уже несколько месяцев нет возможности зарабатывать деньги. 

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Топ комментариев

Бревно в глазу

ЦитатаПутин пообещал рост российской экономики)))

Иркут 69

Что то как то вяло наобещал.... 😀Раньше он обещал более энергично, с выражением 👆

WSG0600-164-164

Это доля каждого Россиянина за ресурсы в год, скорее лет за 50,.

turan601

И вообще какого дьявола Путин перед Сечиным отчитывается? Сразу видно кто в стране главный

turan601

Ну а че? Так то сильный плевок! Но мы утремся!
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