Фитнес-клубы в Новосибирске хотят открыть 24 августа

Фитнес-центры смогут открыться 24 августа, если предпримут ряд санитарных мер, сообщил глава новосибирской области Андрей Травников во время визита в Краснообск.

«Если руководители, владельцы этих организаций готовы взять на себя ответственность по выполнению дополнительных обязательств, то, возможно, после 24 августа мы будем готовы пойти на решение по возобновлению работы фитнес-индустрии. Сегодня по моему поручению первый заместитель губернатора Юрий Петухов встречается с руководителями спортивных и фитнес-организаций», – цитирует губернатора «Вечерний Новосибирск».

Он отметил, что, если коллеги договорятся о том, что будут строго выполнять все санитарные меры, в том числе дополнительные, подтверждаю, что с понедельника мы такое решение примем.

Сотрудники фитнес-клубов давно просят власти открыть залы, так как у них уже несколько месяцев нет возможности зарабатывать деньги.