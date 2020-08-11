Широков ударил судью во время любительского матча

Бывший футболист сборной России Роман Широков напал на судью во время любительского матча — видео в Twitter опубликовал журналист Дмитрий Егоров.

Инцидент произошел во время игры сборной «Матч ТВ», за которую выступает Широков, против команды «Ничего обычного» на любительском турнире «Московский кубок селебрити». Футболист ударил рефери Никиту Данченкова по лицу после чего пытался его добить.

Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.

Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

«Судья потянулся за красной карточкой Широкову. Но подбегает Тихонов, отталкивает судью, убирает его в сторону, чтобы тот не дал карточку... Широков в этот момент орет: "Покажешь красную, и тогда я тебе втащу!" Судья показывает прямую красную — Широков со всей дури влетает в него, бьет кулаком в челюсть или попадает в бровь... Судья падает, и Широков ему еще по животу ногой! Конец игры, конец всего — не знаю, но это уголовка», — описал нападение блогер Виктор Кравченко, игравший за команду «Ничего обычного».

Капитан команды «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин извинился перед пострадавшим судьей, организаторами турнира и соперниками, отметив, что «ноль оправданий, ноль споров по поступку Ромы Широкова». Сам Широков не извинился

Широков известен по выступлениям за «Химки», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за клуб из Санкт-Петербурга. На его счету три золота чемпионата России, победа в Кубке УЕФА и бронза Евро-2008. Он объявил о завершении карьеры в 2016 году.