Pirelli опередила причину повреждения шины на болиде Квята

Механическая неисправность стала причиной повреждения шины на болиде российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, который попал в аварию на Гран-при Великобритании, сообщила компания Pirelli.

Квят попал в аварию на 13-м круге гонки в Сильверстоуне в минувшее воскресенье, его машину развернуло, и он врезался в ограждение. Гонщик не пострадал.

«Из-за механической неполадки произошел перегрев внутренней части обода колеса, это привело к перегреву борта покрышки. Таким образом, борт больше не мог прижимать шину к ободу. Это вызвало выпускание воздуха, причем сама шина не играла в этой причине», — говорится в заявлении Pirelli Motorsport в Twitter.

Шину с болида изучали в Милане. Предварительными версиями аварии в компании называли поврежденный колесный диск или небольшой прокол колеса.