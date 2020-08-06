Черное мороженое из Кузбасса полюбилось за рубежом

Кузбасс почти вдвое увеличил экспорт мороженого, главные потребители — Монголия и Китай, сообщила пресс-служба администрации правительства региона.

По итогам первого полугодия Кемеровская область экспортировала за рубеж 541 тонну мороженого на сумму 67,3 миллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года, когда объем экспорта составил 288 тонн стоимостью 38,4 миллиона рублей.

Главные потребители кузбасского лакомства — жители Монголии (528 тонн) и Китая (13 тонн). Экспорт увеличился за счет роста продаж в Монголию. Большой популярностью там пользуется натуральный пломбир, различные эскимо — например, из перетертых сибирских ягод малины и облепихи, а также «Сибирский уголь» — экзотическое мороженое черного цвета с ароматом шоколада.

«Сибирь во всем мире ассоциируется с холодом, поэтому мороженое является, своего рода, визитной карточкой региона», — отметил глава Кузбасса Сергей Цивилёв.