Россия ввела запрет на экспорт сахара

Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Ограничение вывоза направлено на «поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», отмечается в сообщении. Запрет будет действовать до 31 августа текущего года и коснется тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы.

При этом экспорт в ограниченных объемах будет разрешен в четыре страны Евразийского экономического союза. В Армению разрешат экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч, в Казахстан — 120 тысяч, а в Киргизию можно будет вывезти 28,5 тысячи тонн сахара.

Российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке. С 1 августа по конец февраля 2024 года фактический экспорт превысил 700 тысяч тонн, что в 3,3 раза превышает показатели соответствующего периода прошлого сезона.

В этом сезоне прогнозируемое производство сахара в России составит 6,8 миллиона тонн. Внутреннее потребление продукта оценивается в 6 миллионов тонн, остальные объемы идут на экспорт.