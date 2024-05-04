НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия ввела запрет на экспорт сахара

Источник:
Sibnet.ru
401 0

Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Ограничение вывоза направлено на «поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», отмечается в сообщении. Запрет будет действовать до 31 августа текущего года и коснется тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы.

При этом экспорт в ограниченных объемах будет разрешен в четыре страны Евразийского экономического союза. В Армению разрешат экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч, в Казахстан — 120 тысяч, а в Киргизию можно будет вывезти 28,5 тысячи тонн сахара.

Российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке. С 1 августа по конец февраля 2024 года фактический экспорт превысил 700 тысяч тонн, что в 3,3 раза превышает показатели соответствующего периода прошлого сезона.

В этом сезоне прогнозируемое производство сахара в России составит 6,8 миллиона тонн. Внутреннее потребление продукта оценивается в 6 миллионов тонн, остальные объемы идут на экспорт.

Еще по теме
Европа оказалась зависимой от российских удобрений
ФАС выдала предупреждение OZON
«Мегамаркет» начал продажу автомобилей Lada
Hugo Boss объявил об уходе из России
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Холодильник сделает хлеб значительно полезнее
Найдена нация с самыми маленькими пенисами
Темную материю впервые показали «вживую». ФОТО
Макрон нашел способ повлиять на Путина
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский объявил «новый этап войны»
Запад раскрыл причину доминирования России на поле боя
ФСБ ликвидировала прибывшего из Литвы диверсанта
Магнитная буря усилилась после новых вспышек на Солнце
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
30
Макрон назвал условия отправки французских войск на Украину
19
Проверять сексуальную ориентацию чиновников предложили в России
17
Варшава подала заявку на размещение ядерного оружия
16
Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа
15
Польский генерал предсказал скорое наступление ада на Украине