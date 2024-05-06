Ozon и Wildberries впервые вошли в мировой топ маркетплейсов

Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries по итогам 2023 году впервые вошли в топ-10 крупнейших мировых площадок по числу активных сессий, следует из данных Data Insight.

На первом месте оказалась американская компания Amazon, за месяц на площадку совершили 4,7 миллиарда заходов. Wildberries, занявший девятое место в мировом рейтинге, посещали в среднем 343 миллиона раз в месяц, Ozon — 316 миллионов раз, у него десятое место.

При этом на российском рынке электронной торговли 78% от общего числа заказов за второе полугодие 2023 года пришлось именно на эти два маркетплейса, пишут «Ведомости». По темпам роста российские маркетплейсы оказались лучшими — в 2023 году произошел скачок на 36%.

Число заказов на российских маркетплейсах за 2023 год возросло на 82% — до 5,1 миллиарда штук. Весь российский рынок онлайн-торговли, включающий сервисы доставки еды, продуктов, лекарств и прочего, вырос на 48% и составил 7,9 триллиона рублей.