Рекордное число «советских» магазинов открылось в России

Популярность универмагов, название которых у многих ассоциируется со временами СССР, резко выросла в России. В прошлом году открылось сразу 35 магазинов такого формата, это рекордное число.

Из 35 новых универмагов 15 составляли магазины Stockmann, девять — Slava Concept. Всего на российском рынке в формате универмагов присутствуют 18 игроков. Большая часть таких магазинов работает в торговых центрах, пишет РБК.

Универсальные магазины появились еще в XIX веке, а в дальнейшем этот формат получил активное развитие в СССР. В частности, универмагами являлись знаменитые ГУМ и ЦУМ, работавшие в каждом крупном советском городе.

После 1990-х годов большая часть советских универмагов превратилась в торговые центры. Возрождение универсальных магазинов эксперты связывают с развитием российских брендов, а также с уходом западных компаний, освободивших площади в торговых центрах.