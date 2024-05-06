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Рекордное число «советских» магазинов открылось в России

Источник:
Sibnet.ru
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Популярность универмагов, название которых у многих ассоциируется со временами СССР, резко выросла в России. В прошлом году открылось сразу 35 магазинов такого формата, это рекордное число.

Из 35 новых универмагов 15 составляли магазины Stockmann, девять — Slava Concept. Всего на российском рынке в формате универмагов присутствуют 18 игроков. Большая часть таких магазинов работает в торговых центрах, пишет РБК.

Универсальные магазины появились еще в XIX веке, а в дальнейшем этот формат получил активное развитие в СССР. В частности, универмагами являлись знаменитые ГУМ и ЦУМ, работавшие в каждом крупном советском городе.

После 1990-х годов большая часть советских универмагов превратилась в торговые центры. Возрождение универсальных магазинов эксперты связывают с развитием российских брендов, а также с уходом западных компаний, освободивших площади в торговых центрах.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

Sovik

Уже и свои самолёты на подходе. Спасибо санкциям. В скором времени всё своё будем делать.