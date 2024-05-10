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Россияне бросились скупать вещи эпохи СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне стали массово скупать вещи советской эпохи, следует из результатов исследования, которое провели аналитики платформы «Авито». Они сравнили результаты продаж в апреле 2024 года с аналогичным периодом прошлого года.

Так, продажи мебели, предметов интерьера и коллекционных вещей из СССР за год выросли на 12%. В частности, актуальны пленочные фотоаппараты, грампластинки, советская посуда. Например, продажи пластинок в апреле год к году выросли на 44%.

Среди советской посуды на 14% выросли продажи столовых приборов, кружек, блюдец и чайных пар. На 13% увеличились продажи блюд и салатников. Рост в 12% показали советские хрустальные бокалы и стаканы. Также пользуются спросом хрусталь и сервизы.

Коллекционеры охотятся за венскими стульями, а также другими предметами интерьера. За год продажи советских гардеробных систем выросли почти в два раза. На 32% чаще стали покупать шкафы и буфеты. На 28% выросли продажи советских кресел.

Также у коллекционеров высоким спросом пользуются советские билеты на трамвай, в театр или в кино, они продавались чаще на 68%. На 38% чаще стали покупать журналы, газеты и брошюры из СССР. Также пользуются спросом ретро-модели машинок, самолетов, танков и прочей техники.

Кроме этого, пользователи активно покупают винтажную мужскую и женскую одежду того времени. Причем продажи мужских вещей за год выросли на 30%, тогда как женские предметы покупали чаще на 25%.

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Экономика #Торговля
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