Торговля между Россией и Индией достигла рекордного уровня

Предыдущий максимум был во втором квартале прошлого года на уровне 17 миллиардов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства промышленности и торговли.

В январе она составила 6 миллиардов долларов, в феврале 5,2 миллиарда. В марте показатель вырос на 7,6% в годовом выражении и достиг 6,3 миллиарда долларов - что лишь немногим уступает рекордному маю прошлого года (6,33 миллиарда).

При этом Россия в первом квартале поставила в Индию товаров на 16,3 миллиарда долларов против 15,6 миллиарда годом ранее. Это позволило России остаться вторым главным поставщиком товаров в Индию — впереди только Китай с поставками на 24,8 миллиарда долларов.

Экспорт индийских товаров в Россию в январе-марте увеличился на 22% — до 1,2 миллиарда долларов. Здесь Россия является 28-й.

Главным торговым партнером Индии в первом квартале стал Китай – их взаимная торговля выросла на 9,6%, до 29,5 миллиарда долларов. Индийско-американский товарооборот сократился на 3,8% — до 29,4 миллиарда долларов. На третьем месте остаются ОАЭ (рост на 25%, до 26,1 миллиарда долларов).