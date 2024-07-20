Сладости из недружественных стран подорожают из-за повышения ввозных пошлин на некоторые виды кондитерских изделий. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, на кондитерские изделия в виде желе, на леденцовую карамель, тоффи и аналогичные сладости вводится пошлина в размере 35% от таможенной стоимости. Такие пошлины будут действовать до конца года.

Также в рамках повышения на шоколадные конфеты, вафли и кондитерские изделия из сахара, содержащие какао, вводится ставка в размере 0,73 евро за 1 килограмм. На печенье, покрытое шоколадом и вафли — 0,35 евро за 1 килограмм.

В России перечень недружественных стран появился в 2021 году после массовых высылок российских дипломатов. Тогда в список вошли США и Чехия. В июле 2022 года его расширили, включив в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

С марта 2022 года в России действует еще один список недружественных стран, который был создан в ответ на международные санкции. В него добавили все государства ЕС, Украину, Канаду, Японию, Великобританию и ряд других стран.