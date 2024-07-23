Бакальчук опровергла рейдерский захват Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о разводе, а не рейдерском захвате в ситуации вокруг маркетплейса.
Бакальчук прокомментировала заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее сообщил, что маркетплейс путем юридических махинаций переходит в чужие руки. В своем телеграм-канале она выложила фото, на котором ее супруг присутствует на презентации новой структуры компании.
«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала основательница Wildberries.
На фотографии присутствуют три человека: Роберт Мирзоян, Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав Бакальчук. Ожидается, что Роберт Мирзоян, представляющий группу Russ, станет главным исполнительным директором создаваемой структуры.
В свою очередь, Кадыров утверждал, что рычаги якобы рейдерского захвата Wildberries находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев.
О планах группы Russ и Wildberries объединиться стало известно в июне. Гендиректором будущей объединенной группы станет Татьяна Бакальчук. Владислав Бакальчук покинул Wildberries в начале июля.