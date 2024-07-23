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Бакальчук опровергла рейдерский захват Wildberries

Источник:
Sibnet.ru
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о разводе, а не рейдерском захвате в ситуации вокруг маркетплейса.

Бакальчук прокомментировала заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее сообщил, что маркетплейс путем юридических махинаций переходит в чужие руки. В своем телеграм-канале она выложила фото, на котором ее супруг присутствует на презентации новой структуры компании.

«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала основательница Wildberries.

На фотографии присутствуют три человека: Роберт Мирзоян, Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав Бакальчук. Ожидается, что Роберт Мирзоян, представляющий группу Russ, станет главным исполнительным директором создаваемой структуры.

В свою очередь, Кадыров утверждал, что рычаги якобы рейдерского захвата Wildberries находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев.

О планах группы Russ и Wildberries объединиться стало известно в июне. Гендиректором будущей объединенной группы станет Татьяна Бакальчук. Владислав Бакальчук покинул Wildberries в начале июля.

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