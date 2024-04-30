Европа оказалась зависимой от российских удобрений

Европа становится зависимой от российских удобрений, признали западные эксперты. Так, в июне 2023 года ЕС импортировал в два раза больше удобрений из России по сравнению с предыдущим годом.

Сейчас российский импорт удобрений находится на рекордном уровне и составляет треть от общего импорта, пишет Financial Times со ссылкой на участников рынка.

Азотные удобрения, которые важны для роста растений, производятся с использованием природного газа. В результате Россия экспортирует больше удобрений в Европу, заменяя тем самым часть газа, запрещенного ЕС.

Цены на удобрения для сельскохозяйственных культур резко возросли после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года, поскольку санкции ограничили доступность природного газа, основного источника азотных удобрений, таких как аммиак и мочевина.

Это ударило по европейским фермерам, при этом в Африке вообще прекратили использовать удобрения, что снизило урожайность и усугубило глобальный продовольственный кризис, пишет газета.