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Дождливая погода установится в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Дожди и грозы придут в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию в ближайшие выходные. Но температура воздуха в большинстве районов не опустится ниже +25 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 20 метров секунду. Температура ночью +14… +19, местами +9… +14 градусов. Днем +27… +32, местами +18… +23 градуса.

В Бурятии кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью 12… +17 градусов, местами +5… +10. Днем +21… +26, местами до 17 градусов.

В Иркутской области умеренные дожди, грозы. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +10… +15, при прояснении до +5 градусов. Днем +17… +22, местами +12… +17, в Катангском районе при малооблачной погоде +22… +27 градусов.

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