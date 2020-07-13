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Концессионера Центрального моста в Новосибирске оштрафуют за стройку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Седьмой арбитражный апелляционный суд отказал концессионеру проекта Центрального моста в Новосибирске в обжаловании штрафа за начало строительства без получения разрешения, сообщается на сайте суда.

«Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьей 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает его не подлежащим отмене» — говорится в постановлении.

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ООО «Сибирская концессионная компания» (СКК, группа «ВИС») пыталась обжаловать вынесенное в декабре 2019 года решение Арбитражного суда Новосибирской области о привлечении компании к административной ответственности по части 6 статьи 9.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания надзорного органа) и назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Иск подало в суд Сибирское управление Ростехнадхора. Ведомство установило, что компания в марте 2019 года без разрешения на строительство вела работы по сооружению транспортной развязки в створе улицы Станиславского, которые относятся ко второму этапу строительства Центрального моста. Ростехнадзор выдал СКК предписание об устранении выявленного нарушения до 27 сентября, но проверка показала, что работы компания продолжила.

«Выполняемые работы в рамках второго этапа являются подготовительными, относятся к работам по переустройству инженерных сетей, не относящимся к непосредственному строительству объекта, вследствие чего (. . .) получение разрешения на проведение вышеуказанных работ не требуется», — такую позицию в суде отстаивала СКК.

Но суд первой инстанции отметил, что производимые работы входят в состав других работ по строительству всего объекта.

Общая стоимость моста — 36 миллиардов рублей, из них федеральные деньги — 26,2 миллиарда, 8 миллиардов концессионера, 4 миллиарда — региональный бюджет. Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей. Это не нравится новосибирцам, они выступают против нового моста.

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