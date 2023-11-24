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Четвертый мост в Новосибирске
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Четвертый мост в Новосибирске
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Появились слухи о разрушении четвертого моста в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Четвертый мост через Обь в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Депутат Законодательного собрания Вячеслав Илюхин на сессии в четверг высказал опасения, что строящийся четвертый мост в Новосибирске уже разрушается и есть вариант его сноса. Группа «ВИС» подобную информацию назвала фейком.

«Если официальные органы не дают информацию, то ее дают все остальные. Ситуация с мостом: хотелось бы понимания, что там вообще происходит. Та информация, которая появилась вчера, о том, что колонны поехали, что мост технически непригоден и как бы его не пришлось сносить, она пугает», — цитирует Infopro54 Илюхина.

Группа «ВИС» официально опровергла информацию о трещинах на одной из опор строящегося моста.

«Один из депутатов областного Законодательного собрания в стенах уважаемого органа власти заявил предположения о возможности полного разбора конструкции мостового перехода. <…> Распространяемые сведения о проблемах с конструктивом моста — фейк», — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

В компании отметили, что сейчас на строительстве заняты около 550 человек.

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Министр транспорта на сессии заксобрания 23 ноября сообщил, что ввод моста с 6 декабря текущего года переносится на 2024 год. В числе основных причин он выделил изменение логистических цепочек поставок материалов иностранного производства.

Губернатор области Андрей Травников там же заявил, что регион занимает «жесткую позицию» по вопросу строительства четвертого моста через Обь. Он отметил, что регион не выдает подрядчику остаток капитального гранта, «пока наш частный партнер не выполнит наши требования».

Тема: Четвертый мост в Новосибирске
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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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