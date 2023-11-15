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Четвертый мост в Новосибирске
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Четвертый мост в Новосибирске завис в неопределенности

Источник:
Sibnet.ru
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Четвертый, или Центральный мост через Обь в Новосибирске должен был открыться в декабре. Но ввод в эксплуатацию откладывается. И неизвестно, сколько еще автомобилистам страдать в пробках на «кольце ада» (площади Труда) и в районе «горба Городецкого».
Четвертый мост в Новосибирске в сентябре 2023 года
Центральный мост в сентябре
Фото: © ГК «ВИС»

О том, что четвертый мост не сдадут по плану в декабре, стало известно на заседании профильного комитета Заксобрания Новосибирской области. Проверка Контрольно-счетной палаты показала, что мост готов на 66,72%, по данным на август, на него потрачено 39,8 миллиарда рублей. Депутат Сергей Титков сообщил, что сейчас, в ноябре, готовность объекта — 69%.

«Что же мы делаем с четвертым мостом? К сожалению, откладывается пуск этого четвертого моста», — констатировал Титков.

Четвертый, или Центральный мост через Обь соединит улицы Ипподромскую и Станционную. Договор о строительстве в концессию подписан в 2017 году, работы начались в 2018 году. По первоначальным планам, объект должны были сдать в декабре 2022 года. 

За время строительства стоимость моста выросла более чем в два раза — с 21 до 44,7 миллиарда рублей. Источники финансирования: федеральный и региональный бюджеты (33,5 и 2,7 миллиарда), средства ГК «ВИС» (8,5 миллиарда рублей).

Проезд по четвертому мосту будет платным — от 100 до 300 рублей в зависимости от транспортного средства.

Кто сорвал сроки?

Группа компаний «ВИС», в которую входит строитель моста «Сибирская концессиональная компания» («СКК»), подтвердила, что сдача переправы переносится на 2024 год. Активные работы на объекте остановили в октябре, о чем уведомили концедента — Новосибирскую область.

Однако, учитывая причины паузы, названный 2024 год вызывает большие сомнения. Строители заявили, что конецедент не выполняет обязательства по концессионному соглашению. Некоторые проблемы:

  • ошибки в проектной документации;
  • срыв сроков проведения работ по переустройству канализационного коллектора в зоне строительства;
  • отсутствие подключения к городской ливневой канализации;
  • отсутствие разрешения на сброс сточных вод в Обь.

«Один из примеров — строительство тоннеля в створе улицы Станиславского. Инженерно-гидрогеологические условия строительства тоннеля, которые были учтены при проектировании в 2015 году, значительно отличаются от фактических условий. Уровень грунтовых вод превышает проектные отметки более чем на 1,5 метра, что привело к невозможности продолжения строительства», — привели пример в ГК «ВИС».

Также возникла финансовая проблема: правительство Новосибирской области наложило запрет на использование 3,3 миллиарда рублей, выделенных из федерального бюджета для завершения строительства. Причина — концессионер не предоставляет отчетность, которую от него требует чиновники. По утверждению ГК «ВИС», такие документы не предусмотрены договорами с федеральными структурами. 

В результате с начала 2023 года строительство велось на собственные средства компании.

По оценкам ГК «ВИС», готовность мостового перехода — 85%, готовность развязки на левом берегу — 75%. Данные Минтранса Новосибирской области другие: техническая готовность 69,84%, общая строительная готовность порядка 75%.

Ответ властей

«На текущий момент концессионером не подтверждено наличие прямой причинно-следственной связи между наступлением нарушений, заявленных концессионером, и невозможностью завершить строительство. Возникновение дополнительных расходов у концессионера также не подтверждено», — прокомментировал региональный Минтранс.

Вопрос об исполнении обязательств строителем моста «Сибирской концессионной компанией» будет решен в судебном порядке.

В Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается три исковых заявления министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области к ООО «СКК».

Тема: Четвертый мост в Новосибирске
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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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