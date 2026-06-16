Среднесуточный трафик по четвертому, или Центральному мосту в Новосибирске, где рабочее движение открылось в декабре 2025 года, составляет 38 тысяч автомобилей, сообщила пресс-служба группы компаний «ВИС», строящая переправу.

Фото: © пресс-служба ГК «ВИС»

За шесть месяцев с момента открытия движения по новому мосту через Обь проехало 4,5 миллиона автомобилей, среднесуточное количество — 38 тысяч штук, ссылается «ВИС» на данные ГКУ НСО «ЦОДД».

В сутки по мосту должно проезжать около 70 тысяч автомобилей, заявлял на открытии объекта генеральный директор транспортного дивизиона группы «ВИС» Александр Козаренко.

Среднесуточный трафик по Октябрьскому (Коммунальному) и Дмитровскому мостам составляет 8-10 тысяч автомобилей(4-5 тысяч в каждом направлении), по Бугринскому — 3 тысячи (по 1,5 тысячи в каждую сторону), сообщал в марте пресс-центр мэрии в ответ на запрос НГС

Четвертый мост связывает Ипподромскую магистраль с площадью Труда. Строительство началось в 2019 году, его собирались открыть в конце 2022 года. Затем сроки постоянно сдвигались.

Сейчас продолжается создание инфраструктуры левобережной транспортной развязки — крупнейшей в России по числу съездов, всего их больше 25.