Запуск четвертого моста в Новосибирске откладывается

Центральный (четвертый) мост в Новосибирске готов на 69%, его запланированный запуск в 2023 году не состоится, сообщил председатель комитета Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков.

«В декабре 2023 года мы должны были завершить четвертый мост. К сожалению, всего на 69% выполнены работы. Финансирование посмотрел — и федеральное, и областное. Очень в большой части проект профинансирован. Тогда возникает вопрос: что же мы делаем с четвертым мостом? К сожалению, откладывается пуск этого объекта», — сказал Титков на заседании комитета.

Группа «ВИС», которая возводит четвертый мост, в сентябре отчитывалась, что объект готов на 90%.

«Полностью завершены работы по монтажу и установке на опорные части металлических и сталежелезобетонных пролетных строений, практически завершена установка блоков парапетного ограждения, продолжается устройство дорожной одежды», — говорилось в сообщении компании.