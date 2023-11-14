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Четвертый мост в Новосибирске
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Запуск четвертого моста в Новосибирске откладывается

Источник:
Sibnet.ru
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Строительство четвертого моста в Новосибирске
Фото: © Группа «ВИС»

Центральный (четвертый) мост в Новосибирске готов на 69%, его запланированный запуск в 2023 году не состоится, сообщил председатель комитета Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков.

«В декабре 2023 года мы должны были завершить четвертый мост. К сожалению, всего на 69% выполнены работы. Финансирование посмотрел — и федеральное, и областное. Очень в большой части проект профинансирован. Тогда возникает вопрос: что же мы делаем с четвертым мостом? К сожалению, откладывается пуск этого объекта», — сказал Титков на заседании комитета.

Группа «ВИС», которая возводит четвертый мост, в сентябре отчитывалась, что объект готов на 90%.

«Полностью завершены работы по монтажу и установке на опорные части металлических и сталежелезобетонных пролетных строений, практически завершена установка блоков парапетного ограждения, продолжается устройство дорожной одежды», — говорилось в сообщении компании.

Тема: Четвертый мост в Новосибирске
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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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Топ комментариев

pepelmetal

Нужно больше бить по асашайским базам, чем то потяжелее и помощнее!

nicollaich

А что, ХАМАС когда-то контролировал сектор Газа?Или это только в голове у сша?

pepelmetal

Да почему же, а взрывы на нефтегазовых, химических предприятиях, оборонных заводах, наверно из за курения...

nicollaich

Уже появились оправдашки о том, что эти слова вырваны из контекста. Как всегда лизоблюды отрабатывают.