НАВЕРХ
Актуальная тема
Четвертый мост в Новосибирске
Актуальная тема
Четвертый мост в Новосибирске
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Смонтирована вантовая система Центрального моста в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
279 1

Строители завершили монтаж вантовой системы моста через реку Обь, она обеспечит жесткость конструкции моста, сообщает пресс-служба группы «ВИС».

«Сложность и уникальность этого технологического процесса связаны с расположением вантовых пролётов. Мост через реку Обь имеет несколько изгибов, поэтому пролеты также расположены по кривой, а часть, которая идёт в сторону улице Ипподромской, – еще и на подъеме», – рассказал заместитель гендиректора строительного дивизиона Группы «ВИС» Владислав Вавилин.

Вантовый участок мостового перехода, протяженностью 380 метров, начинается у берега Оби и заканчивается за действующей автомобильной эстакадой, проходя над ней. Общая длина 70 вант – около девяти километров. Самая длинная из них – 235 метров, самая короткая – 63 метра.

Благодаря вантовой системе моста на правом берегу будет сохранен парк «Городское начало», зоны отдыха на Михайловской набережной.

Ванты, установленные на пилоне мостового перехода, выполнены из параллельных стрендов, количество которых от 25 до 59 в зависимости от длины ванты. Каждый состоит из 7 прядей. Они обеспечат жесткость конструкции моста – он сможет выдержать землетрясение амплитудой до 7 баллов, проезд грузовиков 100-тонников.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске, получивший название Центральный, соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом. Проезд по мосту планируется сделать платным.

Тема: Четвертый мост в Новосибирске
Пилон Центрального моста в Новосибирске готов
Пилон четвертого моста в Новосибирске возведен на 98%
Строящийся четвертый мост загорелся в Новосибирске
КСП выявила отставание в строительстве нового моста через Обь
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стихийный мемориал появился у офиса «ЧВК Вагнер Центра»
Кабачки выдали белым медвежатам в новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Стало известно, по какому признаку опознали Пригожина
Версия инсценировки смерти Пригожина появилась в Сети
Обсуждение (1)
Картина дня
Опубликовано фото Трампа при аресте
Кадыров высказался о Пригожине
Минобороны сообщило о масштабной атаке беспилотников на Крым
Собчак показала последнюю переписку с Пригожиным
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Глава «Роскосмоса» назвал причину крушения «Луны-25»
48
Российская экспедиция на Луну провалилась
44
Назван единственный путь для победы Украины
33
Основатель «Вагнера» Пригожин погиб в авиакатастрофе
26
Образ Сталина изменили в новом учебнике истории