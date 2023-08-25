Смонтирована вантовая система Центрального моста в Новосибирске

Строители завершили монтаж вантовой системы моста через реку Обь, она обеспечит жесткость конструкции моста, сообщает пресс-служба группы «ВИС».

«Сложность и уникальность этого технологического процесса связаны с расположением вантовых пролётов. Мост через реку Обь имеет несколько изгибов, поэтому пролеты также расположены по кривой, а часть, которая идёт в сторону улице Ипподромской, – еще и на подъеме», – рассказал заместитель гендиректора строительного дивизиона Группы «ВИС» Владислав Вавилин.

Вантовый участок мостового перехода, протяженностью 380 метров, начинается у берега Оби и заканчивается за действующей автомобильной эстакадой, проходя над ней. Общая длина 70 вант – около девяти километров. Самая длинная из них – 235 метров, самая короткая – 63 метра.

Благодаря вантовой системе моста на правом берегу будет сохранен парк «Городское начало», зоны отдыха на Михайловской набережной.

Ванты, установленные на пилоне мостового перехода, выполнены из параллельных стрендов, количество которых от 25 до 59 в зависимости от длины ванты. Каждый состоит из 7 прядей. Они обеспечат жесткость конструкции моста – он сможет выдержать землетрясение амплитудой до 7 баллов, проезд грузовиков 100-тонников.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске, получивший название Центральный, соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом. Проезд по мосту планируется сделать платным.