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Четвертый мост в Новосибирске построят к концу 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Четвертый мост через Обь в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске завершат в четвертом квартале 2024 года, сообщил заместитель генерального директора группы Сергей Юдин в среду.

«Перенос сроков связан с объективными причинами: пандемия, санкции, введенные в отношении Российской Федерации, турбулентность политики», — сказал журналистам Юдин.

Еще одной причиной стали отношения с концедентом. Тот вовремя не выполнил работы по переносу коллектора бытовой канализации, который обеспечивает транзит сточных вод микрорайона «Горский».

«В проектной документации, в рамках подготовки территории, работы должны были завершить в 2020 году. Они были начаты, но по разным причинам остановлены. Мы не смогли приступить к отсыпке насыпи и укладке дороги. Можно сказать, что опоздание со стороны концедента ГКУ "Мост" на три года», — отметил Юдин.

По его словам, общая строительная готовность объекта составляет 80%, при этом, «если бы не проблемы с финансированием», основной ход моста был бы введен в декабре 2023 года.

Из-за разногласий с концедентом, по словам Юдина, сейчас на счетах заморожено 3,3 миллиарда рублей. Удорожание проекта произошло более чем на 9 миллиардов рублей.

Тема: Четвертый мост в Новосибирске
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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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