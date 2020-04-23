Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске

Строительство четвертого моста через Обь активно началось в Новосибирске. На первом этапе будут делать Зыряновскую развязку и возводить опоры моста на середине реки.

Сейчас на складе-стройплощадке, расположенной в районе закрытого пляжа «Наутилус», ждут своей очереди порядка 7,4 тысячи тонн металлоконструкций, произведенных в Кургане и Тюмени. Их доставили автотранспортом. Они станут эстакадой путепровода на Зыряновской и русловым пролетным строением.

«Планируем построить два бетонных завода в ближайшие полтора месяца. Оборудование у нас все свое, выполняем работы своими силами», — сообщил заместитель генерального директора «Сибирской концессионной компании» Евгений Фирсов.

Также здесь возведут бытовой комплекс, где будут жить рабочие. На стройке сейчас работают специалисты организаций «Омский мостовик» и «Сибмост».

Четвертый мост, названный «Центральным», соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».



На нем будет шесть полос. Пропускная способность — 85 тысяч авто в сутки. Разрешенная скорость — 100 километров в час.

Этапы строительства

«В настоящее время одно из главных обязательств ГКУ «Мост» — предоставить земельные участки для получения разрешения на производство работ. Сейчас концессионеру передано 87% всех земельных участков от необходимой площади (под строительство)», — сказал начальник ГКУ НСО «Мост» Юрий Алексеевский.

Это позволило получить концессионеру разрешение на Зыряновский путепровод, там ведутся работы по демонтажу пролетных строений. С 3 по 14 мая Ипподромская магистраль будет перекрываться полностью. Работы будут ночью с 23.00 до 05.00.

«Суть в том, что мы заменяем пролетные строения на металлические, делаем там дорогу: в перспективе Зыряновская, вы знаете, будет выполнена в четырех полосах. Габариты мы поднимаем почти на метр и заменяем балки: бетонные на металлические», — объяснил Алексеевский.

В середине мая сваи для опор моста начнут забивать посреди Оби, всего опор будет 13. Для их установки куплены бауеры в Германии, это дорогое и качественное оборудование.

Параллельно идут работы по прорубанию тоннеля через железнодорожные пути. Работы будут идти без остановки поездов. Аналогично, под защитным экраном, был построен Барышевский тоннель.

Вторым этапом считается возведение трехуровневой развязки на площадях Труда и Энергетиков. По мнению Алексиевского, это будет самым сложным. «Я помню, как мы делали ремонт, ночью, и одна машина заняла полосу. Пробка была до Тещиного языка. Самый цимус проекта — то, что мы развязку там сделаем. Потому что там невозможно ездить», — сказал он.

Еще одна проблема, которую решают строители и городские власти, участки на левом берегу, которые еще не изъяты. На одних живут люди, которые до сих пор не оформили документы. Также предстоит выкупить 340 гаражей, некоторые брошены, и неизвестно, кто их собственник.

Сколько будет стоить

Общая стоимость моста — 36 миллиардов рублей, из них федеральные деньги — 26,2 миллиарда, 8 миллиардов концессионера, 4 миллиарда — региональный бюджет.

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Из них освоено 3,1 миллиарда. ГКУ Мост на вынос инженерных коммуникаций и изъятие земельных участков потратил 1,3 миллиарда, остальные — концессионер.

На шумозащиту выделено 300 миллионов рублей. Эти средства, в том числе, пойдут на замену окон в жилых домах, которые расположены вдоль стройки.

Строительство четвертого моста вызывало большие споры, общественники и политики высказывались против. Но сейчас точка невозврата уже пройдена.

«Сдвигов сроков не предусмотрено. Остановить стройку на текущий момент грозит очень большими последствиям — это штрафные санкции и возврат федерального гранта. Плюс Федеральное управление автомобильных дорог выставит штрафы в такой же сумме. Если они перечислили 2 миллиарда, то мы их должны вернуть и заплатить такой же штраф», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий.