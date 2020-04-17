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Октябрьский мост в Новосибирске капитально отремонтируют до 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Октябрьский мост в Новосибирске капитально отремонтируют до 2022 года, сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов.

Последний раз Октябрьский мост ремонтировали более пяти лет назад. Но это был поддерживающий ремонт. Состояние Октябрьского моста требует капитального ремонта — потребуется замена гидроизоляции.

«Мост необходимо будет вскрывать до основания пролётных строений, укладывать новую гидроизоляцию, армировать её — и после этого уже укладывать новую дорожную одежду. Проект будет выполнен в этом году. На следующий год будем планировать денежные средства, чтобы эти работы выполнять. На время ремонта Октябрьский мост закрывать не будут. Работы будут выполняться по полосам», — сказал Дронов в эфире радио «Городская волна».

Горожан будут уведомлять заранее о изменении графика движения. Возможно, на период ремонта запретят левый поворот с улицы Большевистской с заездом на Октябрьский мост.

«Тогда нужно будет распределить транспортные потоки: часть уйдёт на Бугринский мост, часть — на Димитровский. Тем самым мы разгрузим Октябрьский мост и позволим делать ремонт с сужением по одной полосе как минимум», — сказал Дронов.

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лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

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ifhbrjd

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