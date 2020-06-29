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Судно для сбора сточных вод в Байкале назвали именем героя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Судно, способное собирать и очищать воду от нефтепродуктов и сточных вод, появилось в Бурятии. Ему присвоили имя Героя Советского Союза Георгия Москалева, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

Экологическое судно способно заправлять топливом и маслом водные суда, принимать для утилизации как жидкие, так и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов. А самое главное — перерабатывать и очищать нефтесодержащие и сточные воды, чтобы сбрасывать уже чистую воду в озеро Байкал.

«Сегодня на Байкале эксплуатируется много судов, но эффективной системы очистки вод с нефтепродуктами, которые необходимо утилизировать, не было. Сейчас создано уникальное судно, которое может принимать и жидкие отходы — это льяльные и подсланевые воды, и твердые бытовые отходы», — сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Судно еще является и бункеровщиком — оно способно производить заправку других судов. Его специально проектировали для озера Байкал. Решение о строительстве экологического судна было принято в 2017 году после визита в Бурятию министра транспорта России. Стоимость судна — более 600 миллионов рублей.

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Длина нового судна составляет 51,6 метра, ширина 10,2 метра, высота борта 2,6 метра. На танкере-бункеровщике будет работать экипаж в составе семи человек. Новое экологическое судно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта.

Кораблю присвоено имя Героя Советского Союза Георгия Москалева, работавшего в довоенные годы на Байкало-Селенгинском техническом участке пути, а впоследствии ставшим известным советским художником. В церемонии приемки судна принял участие его сын Олег Москалев.

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