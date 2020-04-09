Японец рассказал о загрязнении Байкала сточными водами

Самое чистое озеро в мире — Байкал — местные жители и предприятия загрязняют сточными водами. А власти реагируют на это пассивно, написал корреспондент японского издания Hokkaido Shimbun Синъя Хосокава.

«Российское озеро Байкал называют жемчужиной Сибири. Насладиться сезонными пейзажами туда приезжают туристы со всего мира. В последние годы качество воды ухудшилось», — цитирует ИноСМИ Хосокаву.

Главная причина загрязнения, по мнению автора, заключается в неочищенных сточных водах, попадающих в Байкал из поселений. Примерно в 100 прибайкальских поселках, включая Ольхон, нет водопровода и очистных сооружений.

Сточные воды нужно вывозить при помощи вакуумных машин, но, по словам одного из жителей Ольхона, гостиницы экономят на этом и ночью насосом откачивают грязную воду в озеро. По некоторым оценкам, не проходит очистку около 90% сточных вод.

Байкал загрязняют не только прибрежные строения, но и химические вещества с заводов и сельскохозяйственных угодий. В марте была обнародована информация, что в крови нерпы уровень ртути превышает норму.

При этом российские власти реагируют на возникшую ситуацию пассивно. Хосокава отметил, что некоторые японские специалисты полагают, что на Байкале можно применить технологии по очистке сточных вод, которые используются на острове Хоккайдо.



В ней используются микроорганизмы для очистки сточных вод. У них невысокая активность при низких температурах, но у Японии есть ноу-хау, разработанные специально для холодных регионов.