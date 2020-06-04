Дуров призвал разблокировать Telegram

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны, написал создатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-аккаунте.

Дуров отметил, что поддерживает предложение депутатов от «Справедливой России» разблокировать мессенджер в России. Он напомнил, что мессенджер заблокировали больше двух лет назад «под эгидой борьбы с терроризмом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Telegram получит функцию групповых видеозвонков

Разблокировка «позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис». Кроме этого, команда Telegram значительно усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, указал основатель мессенджера.

«Были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно», — написал Дуров.

Telegram был заблокирован в России по решению Таганского суда Москвы в апреле 2018 года. Это произошло по требованию Роскомнадзора, так как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.