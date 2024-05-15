Оператор связи МТС запустил собственную метавселенную — виртуальную среду, где компания намерена продвигать свои и партнерские цифровые продукты. Бета-версия цифрового пространства называется «МТС Verse».

Пользователи в метавселенной могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары, с помощью персональных компьютеров, а также используя специальные гарнитуры и очки.

Войти в метавселенную можно по номеру телефона любого оператора с десктопного устройства или смартфона, она также доступна из браузера. При входе на выбор доступны несколько аватаров.

Создать собственного нельзя, но можно придумать никнейм. В метавселенной можно зарабатывать игровую валюту, а затем обменивать ее на реальные и виртуальные товары, а также услуги от МТС.

Сейчас в метавселенной доступны шесть локаций: «Лобби», где можно генерировать игровую валюту, «Кинотеатр», где доступен просмотр фильмов и сериалов, «Библиотека» с каталогом книг, «Сцена» с виртуальными концертами, «Марафон» с игровыми активностями и «Хранилище».