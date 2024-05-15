Google представила нейросеть-генератор изображений Imagen 3

Американская корпорация Google представила на конференции I/O свою самую мощную нейросеть для генерации изображений Imagen 3.

Разработчики уверяют, что Imagen 3 способна точно генерировать картины на основе текстового описания. По сравнению с предыдущей версией новая нейросеть креативнее, быстрее, выдает более детализированные изображения и реже ошибается.

Также Imagen 3 может создавать изображения, включающие текст — например, надписи на учреждениях, слайдах или открытках. Многие существующие на рынке модели не способны качественно рендерить текст.

В создании изображений задействуется специальная технология SynthID, которая отвечает за нанесение на каждую картину невидимых человеческому глазу криптографических водяных знаков. Благодаря этому Imagen 3 нельзя использовать для создания дипфейков.