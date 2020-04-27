Telegram получит функцию групповых видеозвонков

Пользователи Telegram до конца 2020 года получат возможность совершать групповые видеозвонки, сообщается в официальном блоге мессенджера.

«Нынешний режим глобальной изоляции показал необходимость надежного средства для общения в режиме видео. Видеозвонки в 2020 году подобны переписке сообщениями в 2013 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что существующие приложения могут быть надежными или удобными, однако не совмещают в себе эти два качества. Команда Telegram намерена это исправить и предоставить пользователям функцию безопасных групповых видеозвонков.

Мессенджер с 2018 года заблокирован на территории России в соответствии с решением суда. Дело было рассмотрено после того, как основатель сервиса Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.