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Telegram получит функцию групповых видеозвонков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пользователи Telegram до конца 2020 года получат возможность совершать групповые видеозвонки, сообщается в официальном блоге мессенджера.

«Нынешний режим глобальной изоляции показал необходимость надежного средства для общения в режиме видео. Видеозвонки в 2020 году подобны переписке сообщениями в 2013 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что существующие приложения могут быть надежными или удобными, однако не совмещают в себе эти два качества. Команда Telegram намерена это исправить и предоставить пользователям функцию безопасных групповых видеозвонков.

Мессенджер с 2018 года заблокирован на территории России в соответствии с решением суда. Дело было рассмотрено после того, как основатель сервиса Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

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