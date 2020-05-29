Житель Алтая умер от тяжелого течения COVID-19

Житель Алтайского края умер от тяжелого течения COVID-19, это 11 умерший от коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

В Алтайском крае на 29 мая зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших коронавирусной инфекцией – 1708 человек.

Из них 119 случаев — завозные, 1231 случай — по контакту с ранее заболевшими лицами. 215 — у больных внебольничной пневмонией, 349 — у заболевших ОРВИ, в 1144 случаях — бессимптомное течение.

За сутки скончался один человек от тяжелого течения COVID-19 и один по иной причине. За весь период умерли — 21 человек, в том числе 11 случаев от COVID-19, семь случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.



