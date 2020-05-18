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Запаса иммуноглобулина в Новосибирске хватит только на детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минздрав Новосибирской области не смог создать большого запаса иммуноглобулина от клещевого энцефалита из-за проблем с сертификацией препарата, сообщила главный специалист по вакцинопрофилактике региона Татьяна Ивлева во время прямого эфира в официальной группе правительства Новосибирской области во «ВКонтакте».

На 7 мая 2020 года в Новосибирской области зарегистрировано 2,5 тысячи обращений граждан с укусами клеща в медицинские организации для оказания медицинской помощи. Покусы зарегистрированы на территории всех районов Новосибирска и Новосибирской области.

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«В этом году ситуация по иммуноглобулину достаточно печальная. Она не связана с тем, что представители Минздрава или медицинские работники, или руководители каких-то лечебных учреждений, что-то не так сделали. А связано с тем, что производители не смогли сертифицировать препарат, поэтому, к сожалению, мы не можем закупить этот препарат для нужд муниципальной медицины», — сказала Ивлева.

Коммерческие центры тоже не могут купить иммуноглобулин. По ее словам, запас иммуноглобулина в поликлиниках создан для детей до 18 лет.

«Для детей иммуноглобулин будет, но для взрослых ситуация может быть непростая. Небольшое количество иммуноглобулина для детей на территории есть и будет в течение года, но это значительно меньше того, что мы расходуем ежегодно. Поэтому я бы призвала тех, кто не имеет прививку, пойти ее и сделать… Я дала совет: идите и прививайтесь, потому что он закончится однозначно и его не будет», — сказала Ивлева.

Она отметила, что в поликлиниках можно привиться бесплатно, хотя еще в апреле в медучреждениях приостановили вакцинацию.

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Топ комментариев

Иркут 69

Самоизоляция вообще неправовой термин. Это сленг... ЧС предполагает жёсткий карантин, военные посты,...

scorpion2777

А чего ещё ждать от людей с заниженной планкой социальной ответственности

Иркут 69

Ключевое слово "может быть привлечено"... то есть налицо избирательность штрафных санкций. Ибо всех невозможно...

Uynachalnica

ЦитатаСтабилизация отмечается по всей стране - кто бы сомневался, уже 20 лет стабилизация идет!

Jameson

Так же стало нормой называть преступления -шуткой, оскорбления-критикой, переворот-революцией и так далее.