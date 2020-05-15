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«Локомотив» сменил тренера на серба

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Biser Todorov / CC BY-SA 4.0

Серб Марко Николич назначен главным тренером футбольного клуба «Локомотив» вместо Юрия Семина, сообщила пресс-служба клуба.

Контракт Семина истекает 31 мая, и с 1 июня сербский специалист приступит к работе.

Николичу 40 лет, он начинал как футболист, но после тяжелой травмы перешел в тренеры. Он работал в сербских клубах «Рад», «Войводина», «Партизан», недолгое время руководил сербской сборной U19 и словенской «Олимпией» из Любляны.

В 2017 году перешел в венгерский «Фехерваре», с которым в первый же сезон выиграл чемпионский титул, а на следующий год завоевал Кубок Венгрии.

Семин с перерывами был главным тренером «Локомотива» более 20 лет, он трижды приводил клуб к титулу чемпиона и шесть раз — к победе в Кубке России, три раза — к победе в Суперкубке.

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