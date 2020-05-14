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Instagram начал борьбу с хейтерами в комментариях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Instagram тестирует новые функции для управления комментариями, позволяющие автору удалять сразу множество негативных сообщений под постом. Это сделано для защиты подписчиков от хейтеров, сообщили представители компании.

Представители компании сообщили, что пользователь сможет удалять до 25 комментариев одновременно, а также блокировать или ограничивать несколько учетных записей сразу.

Во время тестирования новых функций, обнаружилось, что они помогают людям с большим количеством подписчиков поддерживать «позитивную среду», отметили в компании.

Еще одна новая функция позволяет пользователю прикрепить к началу сообщения понравившийся комментарий. Это, по мнению представителей соцсети, позволит создателям постов выделять позитивные разговоры, пишет The Verge.

Пользователи также смогут контролировать упоминания о себе. Люди будут выбирать тех, кто сможет упоминать их в своих постах или комментариях, или заблокировать доступ для упоминания всем.

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Эти функции, в большей степени, нужны для людей с большим количеством подписчиков. Именно они чаще всего становятся жертвами злоупотреблений со стороны случайных пользователей.

По данным компании, в четвертом квартале 2019 года и в первом квартале 2020 года 1,5 миллиона пользователей Instagram подверглись издевательствам и преследованию.

Сейчас Instagram предупреждает пользователей, когда они собираются опубликовать «потенциально оскорбительную» подпись для фотографии или видео, а также фильтрует комментарии хейтеров.

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Топ комментариев

EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.