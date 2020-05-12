Twitter пометит фейки о коронавирусе

Социальная сеть Twitter начинает маркировать записи, содержащие спорную или вводящую в заблуждение информацию о коронавирусе, а ложные сообщения будет удалять, сообщили на сайте компании.

«Наша цель — упростить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента», — говорится в сообщении Twitter.

Компания вводит новые маркировки с предупреждением, предупреждающие о содержании в сообщении спорной или вводящей в заблуждении информации относительно COVID-19. При клике на отметку, читателя перенаправят на официальную страницу соцсети, содержащую достоверную информацию.

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Новый инструмент борьбы с фейками коснется также твитов, опубликованных и ранее. Сообщения, содержащие ложную информацию, будут удаляться. Ранее представители Facebook заявили, что будут удалять страницы, посвященные протесту против ограничительных мер и сообщения с призывами не соблюдать социальное дистанцирование.

А Instagram заблокировал один из популярных хештегов для того, чтобы пользователи соблюдали самоизоляцию.