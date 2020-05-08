Дуров выделил семь причин не переезжать в США

Высокие налоги, посредственное образование и недоступное здравоохранение — это часть причин, почему США не лучшее место для жизни и IT-бизнеса, заявил создатель сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

Дуров отреагировал на фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине, мнение он опубликовал в Telegram-канале. «Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США», — написал он.

Предприниматель выделил семь причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину. Он назвал США «жестоким полицейским государством» и указал, что один из героев фильма Дудя «сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной за ним слежки».

Система здравоохранения США — неэффективная и дорогая, а качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. Кроме того, в Кремниевой долине ограничена культурная жизнь, а ближайший город, Сан-Франциско, обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных.

Также Дуров отметил, что в США высокие налоги, а «паспорт Соединенных Штатов — это экономическое крепостное право». Он указал, что разработки в Кремниевой долине дороги, а программисты «избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе».

Предприниматель счел, что у американского рынка в нынешнем веке слабые перспективы. Он подчеркнул, что в последнее время крупные истории успеха в социальных медиа возникают именно за пределами Кремниевой долины. В качестве примеров он привел видеосервис TikTok, собственный мессенджер Telegram и индийский образовательный стартап Byju.

«США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса», — резюмировал Дуров, посоветовав в случае эмиграции присмотреться к другим вариантам.