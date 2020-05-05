Instagram заблокировал хештег #море

Пользователи Instagram обнаружили, что хештег #море заблокирован соцсетью. При поиске публикаций с хештегом появляется сообщение, указывающее, что это слово может привести к нарушению режима самоизоляции.

«Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживает поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы вам помочь», — предупреждает соцсеть.

Между тем 67% россиян не хотят отказываться от отдыха в этом году, невзирая на пандемию. При этом часть российских туристов, отдыхающих обычно за рубежом, могут поехать на курорты Крыма, Краснодара, отдохнуть на на Волге, Селигере, Байкале или на Алтае, пишет «Взгляд» со ссылкой на данные аналитического агентства НАФИ.

Возобновления полетов в этим летом в Италию, Испанию, США и Китай ждать не стоит, подчеркивают эксперты. Пока до конца непонятно, будет ли возможен международный туризм и как он изменится.