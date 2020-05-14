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Часы за миллион рублей украли у российской футболистки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Вячеслав Евдокимов / CC BY-SA 4.0

Квартиру российской футболистки Людмилы Шадриной, выступающей за петербургский «Зенит», обокрали. Добычей стали и часы Hublot за миллион рублей.

Злоумышленник вынес из мини-сейфа часы Hublot за миллион рублей, Casio G-Shock за 75 тысяч рублей, DKNY за 15 тысяч, Tissot за 20 тысяч, а также золотые украшения спортсменки. Общий материальный ущерб оценивается в 1,7 миллиона рублей, пишет «Фонтанка».

Шадрина снимает эту квартиру, с заявлением в полицию обратился владелец.

«В интересах уголовного дела детали происшествия не разглашаются, вместе с этим "Зенит" оказывает всю необходимую поддержку своей футболистке и будет следить за тем, как развивается следствие», — цитирует Р-Спорт пресс-службу клуба.

Шадрина в 2019 году выиграла чемпионат России в составе ЦСКА. В начале 2020 года она перешла в «Зенит».

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