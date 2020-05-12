ISU обновил стоимость прыжков в фигурном катании

Международный союз конькобежцев опубликовал стоимость элементов в фигурном катании на следующий сезон. Самым сложным прыжком по стоимости останется аксель в 3,5 оборота.

В сезоне-2020/2021 изменится стоимость тройного лутца. Раньше за этот элемент давали 5,9 балла, теперь — 5,3. При этом за остальные тройные прыжки базовая оценка не изменилась. Аксель оценивается в 8 баллов, риттбергер — 4,9, сальхов — 4,3, тулуп — 4,2, а флип — 5,3.

Также было принято решение уравнять оценки за четверные лутц, флип и риттбергер. Они оцениваются в 11 баллов. До этого лутц был на один балл дороже риттбергера —11,5 и 10,5. При этом не коснулись изменений оценки за остальные четверные прыжки: тулуп — 9,5, сальхов — 9,7, аксель — 12,5.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова считает, что корректировки в стоимости прыжков в фигурном катании носят незначительный характер. «Ничего страшного в них нет, практически все так и осталось, изменения очень маленькие, самым сложным прыжком по стоимости остается аксель в 3,5 оборота», — сказала она ТАСС.

По ее словам, разница в стоимости от тройного до четверного прыжка большая, что и правильно — тройные прыжки прыгает весь мир, а четверные — единицы. Из девочек эти единицы можно на одной руке пересчитать, мальчиков — двадцатка. И именно поэтому разница в цене между тройным и четверным и осталась такой большой».