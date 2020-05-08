Главврач «скорой» в Новосибирске описала пути заражения медиков

Среди заболевших сотрудников «скорой» больше оператор колл-центра, чем медиков, сообщила главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Всего на Новосибирской станции скорой помощи заразились коронавирусом 35 человек, некоторые уже выздоровели и вышли на работу. Больше половины – бессимптомные, их выявили, потому что обследовали в плановом порядке, как медработников, или по контакту с инфицированными.

Протестировали в коллективе примерно 700 человек. На некоторых подстанциях сдали анализ – 100% сотрудников, на некоторых – меньше. Минимальное количество протестированных на отдельной подстанции – 68%.

«Первым у нас заболел фельдшер (инфекционной бригады), который поехал на вызов с ОРВИ. Информация, о том, что эта женщина (пациентка) куда-то выезжала (за границу), осталась за кадром, он об этом в момент выезда не знал. Я думаю, если бы этот момент прозвучал, был бы описан в комментариях к его вызову, он бы надел, конечно, все средства защиты», — рассказала Большакова пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Она отметила, что больше половины заразившихся – диспетчерская службы 103. Видимо, они общались с врачами или подхватили вирус в другом месте. Инфицированы сотрудники психиатрических, кардиологических бригад, обычных линейных.

«Доктор приезжает на вызов –боли в животе. Женщина ничего не говорит диспетчеру о своей температуре, у нее пять недель беременности. А уже потом, на месте, выясняется, что у нее еще и температура. Угрозы выкидыша нет, но есть температура. Ее доставляют в инфекционную больницу и берут анализ. Выясняется, что у нее коронавирус. Доктор, который ее вез, приехал на боль в животе, он не зашел в квартиру в противочумном костюме. Перчатки и маска, все», — сказала Большакова.