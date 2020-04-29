Проведение Олимпиады в 2021 году поставили под сомнение

Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год, будут отменены, если к лету 2021 года мир не справится с пандемией коронавируса, заявил глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.

«Если такие проблемы, как войны, возникали в прошлом, Игры отменялись. Сейчас мы сражаемся с невидимым врагом», — сказал Мори в интервью еженедельнику Nikkansports. Он ответил, что переноса Олимпиады еще на один год не будет, их отменят.

При этом он подчеркнул, что Игры станут еще более ценными, если их получится провести в 2021 году после победы над коронавирусом.

МОК долго не соглашался на перенос Олимпиады, организация не хотела нести огромные финансовые потери. Япония уже потратила на подготовку больше 12 миллиардов долларов. Сколько потеряли национальные олимпийские комитеты и сами участники, еще предстоит подсчитать.