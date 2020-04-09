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Болельщики-манекены посетили футбольный матч в Белоруссии. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Виртуальные болельщики «пришли» на полуфинальный матч Кубка Белоруссии между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» — видео опубликовано на YouTube.

Любой желающий мог купить билет на матч, и его фотографию прикрепляли к манекену. В результате на стадионе собрались более трех десятков болельщиков из разных стран мира: России, Великобритании, ОАЭ, Узбекистана, Ирана.

Виртуальные билеты на матч стоили от 65 до 220 белорусских рублей. Часть средств, вырученных от продажи виртуальных квитков, будут направлены на борьбу с коронавирусом в Белоруссии.

Белоруссия остается единственной европейской страной, которая не остановила матчи высшего дивизиона и национального кубка. Все остальные государства не проводят соревнования из-за пандемиии новой коронавирусной инфекции.

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Топ комментариев

ager

дайте население дешевый бензин и все цены упадут

Uynachalnica

ЦитатаБезработным россиянам с детьми пообещали деньги - ну так 20 лет ужо, пора верить!

Uynachalnica

Славяша ты ему скажи, что старше сорока, он тебя будет пенсионером называть и приглашать встретиться!

fantomuus

Вот и оправдание на ближайшие пять - коронавирус.

Saw77

Уже 20 лет обещает....когда пристувит к выполнению общаний...