Болельщики-манекены посетили футбольный матч в Белоруссии. ВИДЕО

Виртуальные болельщики «пришли» на полуфинальный матч Кубка Белоруссии между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» — видео опубликовано на YouTube.

Любой желающий мог купить билет на матч, и его фотографию прикрепляли к манекену. В результате на стадионе собрались более трех десятков болельщиков из разных стран мира: России, Великобритании, ОАЭ, Узбекистана, Ирана.

Виртуальные билеты на матч стоили от 65 до 220 белорусских рублей. Часть средств, вырученных от продажи виртуальных квитков, будут направлены на борьбу с коронавирусом в Белоруссии.

Белоруссия остается единственной европейской страной, которая не остановила матчи высшего дивизиона и национального кубка. Все остальные государства не проводят соревнования из-за пандемиии новой коронавирусной инфекции.