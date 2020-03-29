МФЦ закрылись на неделю в Новосибирске

Многофункциональные центры в Новосибирске приостанавливают работу до 5 апреля — это одна из мер по защите населения города от чрезвычайной ситуации. Салонам красоты, фитнес-клубам , торговым центрам рекомендовано приостановить работу.

Мэр Анатолий Локоть подписал постановление «О дополнительных мерах по защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайной ситуации», сообщил пресс-центр мэрии. Это сделано в целях снижения распространения новой коронавирусной инфекции.

Что приостанавливается до 5 апреля:

все массовые, развлекательные, общественные мероприятия;

предоставление муниципальных услуг в помещениях государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области».

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовано приостановить работу

торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

салонов красоты, косметических, СПА-салонов, фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Также вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.