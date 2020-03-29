НАВЕРХ

МФЦ закрылись на неделю в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
281 0
Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Многофункциональные центры в Новосибирске приостанавливают работу до 5 апреля — это одна из мер по защите населения города от чрезвычайной ситуации. Салонам красоты, фитнес-клубам , торговым центрам рекомендовано приостановить работу.

Мэр Анатолий Локоть подписал постановление «О дополнительных мерах по защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайной ситуации», сообщил пресс-центр мэрии. Это сделано в целях снижения распространения новой коронавирусной инфекции.

Что приостанавливается до 5 апреля:

  • все массовые, развлекательные, общественные мероприятия;
  • предоставление муниципальных услуг в помещениях государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области».

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовано приостановить работу

  • торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;
  • салонов красоты, косметических, СПА-салонов, фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
  • посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Также вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Тема: Распространение коронавируса
Число жертв коронавируса в России за сутки выросло вдвое
Сознательная женщина привезла коронавирус в Новосибирск из Дубая
Нетканым медицинским маскам нашли альтернативу
Первый случай COVID-19 подтвержден в Иркутске
смотреть все
Новосибирск #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв коронавируса в России за сутки выросло вдвое
•
Россия опустит на границах «железный занавес»
•
ГИБДД объявила в розыск десятки тысяч авто
•
Нетканым медицинским маскам нашли альтернативу
Подробности
•
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Налоги и выходные: как Путин остановит коронавирус
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
Как это работает
•
Как убрать низ живота: трехфазная работа
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Как найти и купить лекарства онлайн?
НОВОСТИ СИБИРИ
Сознательная женщина привезла коронавирус в Новосибирск из Дубая
Сибирь 29.03.2020 14:32
МФЦ закрылись на неделю в Новосибирске
Сибирь 29.03.2020 14:11
Первый случай COVID-19 подтвержден в Иркутске
Сибирь 29.03.2020 11:33
Семья из Омска заразилась коронавирусом в ОАЭ
Сибирь 29.03.2020 11:09
Самое популярное
Найден особый механизм заражения коронавирусом
80527
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом
8319
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
6591
Вышел дешевый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro
5709
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв коронавируса в России за сутки выросло вдвое
•
Россия опустит на границах «железный занавес»
•
ГИБДД объявила в розыск десятки тысяч авто
•
Нетканым медицинским маскам нашли альтернативу
Как это работает
•
Как убрать низ живота: трехфазная работа
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Как найти и купить лекарства онлайн?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США стали лидером по числу зараженных коронавирусом
59
Россия представила препарат для лечения коронавируса
47
Российскую помощь Италии посчитали бесполезной
46
План Путина против коронавируса. Главное
42
Обращение Путина спровоцировало рост закрытия вкладов
42