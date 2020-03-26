НАВЕРХ

Появились данные об уходе Роналду из «Ювентуса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Екатерина Лаут / CC BY-SA 3.0

Нападающий «Ювентуса» Криштину Роналду собирается покинуть клуб. Им заинтересовались французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед».

ПСЖ и МЮ уже сделали футболисту предложения, пишет Diario Gol со ссылкой на собственные источники. Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и может туда вернуться, если клуб попадет в Лигу чемпионов по окончании сезона.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро. Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость Роналду оценивается в 75 миллионов евро.

Вместе с командой Роналду стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне футболист провел 32 матча, забив 25 мячей и отдав четыре результативные передачи.

Зарплата нападающего составляет 31 миллион евро в год. «Ювентус» может сократить зарплату Роналду, чтобы оптимизировать расходы на время паузы в чемпионате Италии из-за пандемии коронавируса. В результате годовой заработок португальца может снизиться на 10 миллионов евро.

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